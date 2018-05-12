Кремль готов обсуждать обмен украинских моряков

Россия наверняка рассмотрит конкретные предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе. Но будет ли на них ответ, неизвестно.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в среду, 5 декабря.

"Мне неизвестно о таких условиях. Если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас вам сказать не могу, я не знаю", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, при каких обстоятельствах Москва может выдать украинских моряков с учетом заявления генпрокурора Украины Юрия Луценко, что Киев готов предложить якобы 300 человек для обмена.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net