Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Об этом в среду, 5 декабря, пишет ТАСС.

По словам Путина, он не хочет и не будет принимать участия в "нехитрых комбинациях" украинского президента.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал президент РФ.

Он добавил, что Порошенко якобы искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - сказал Путин.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. У Путина подтвердили запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора.

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Источник: korrespondent.net