Лента RSS
Подписаться на ленту
05 декабря 2018, среда, 16:50
+2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
05. 12. 2018

Путин объяснил отказ говорить с Порошенко по телефону

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Об этом в среду, 5 декабря, пишет ТАСС.

По словам Путина, он не хочет и не будет принимать участия в "нехитрых комбинациях" украинского президента.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - сказал президент РФ.

Он добавил, что Порошенко якобы искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - сказал Путин.

Ранее Петр Порошенко сообщил, что после захвата украинских судов пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. У Путина подтвердили запрос со стороны Украины на проведение телефонного разговора.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.