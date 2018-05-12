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05. 12. 2018

Украинские военные спасли миротворца, 16 суток жившего в джунглях

Украинские военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго вместе с медицинским персоналом ЮАР эвакуировали из джунглей в Конго миротворца из Малави. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины в среду, 5 декабря.

"В ходе одного из боевых столкновений миротворец из контингента Республики Малави потерял связь со своим подразделением, в результате чего оказался один среди джунглей. Поисково-спасательные операции не давали результатов из-за чрезвычайно плотной растительности и сложных погодных условий в течение 16 суток. К счастью, военнослужащий не начал паниковать, сохранил самоконтроль и сумел выйти на открытую местность, где он был обнаружен и оперативно эвакуирован экипажем украинского военного вертолета", – отмечают в ведомстве.

Миротворец эвакуирован в военный госпиталь в городе Гома. Во время первичного осмотра у него не обнаружено особых проблем со здоровьем.

Cмотрите фотогалерею: Украинские военные спасли миротворца, 16 суток жившего в джунглях

Миссия ООН по стабилизации в ДР Конго совместно с Вооруженными силами страны проводит широкомасштабную операцию против незаконного вооруженного формирования в регионе Северное Киву, добавили в министерстве.

Ранее в ДР Конго из минометов обстреляли базу миротворцев ООН.

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Источник: korrespondent.net

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