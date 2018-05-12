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05. 12. 2018

В Швейцарии парламент избрал нового президента

Министр финансов Швейцарии Ули Маурер избран новым президентом Швейцарии на 2019 год. Об этом сообщает Basler Zeitung в среду, 5 декабря.

68-летний Маурер стал президентом по итогам голосования в Федеральном собрании Швейцарии. За него проголосовали 201 из 209 депутатов.

К исполнению обязанностей главы государства Ули Маурер приступит 1 января 2019 года. Он уже во второй раз назначен президентом Швейцарии. До этого он занимал эту должность в 2013 году. С января 2016 года возглавляет министерство финансов Швейцарии.

Должность президента в Швейцарии символическая – он не является главой государства, а выполняет лишь представительские функции и избирается на один год.

Напомним, на прошлой неделе состоялись выборы президента в Грузии. На них победила независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Она набрала 59,61% голосов избирателей, а ее соперник – кандидат в президенты от бывшей партии власти Единое национальное движение Григол Вашадзе – 40,39%.

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Источник: korrespondent.net

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