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05. 12. 2018

Под Римом взорвался бензовоз, есть жертвы

Не менее двух человек погибли и еще 17 пострадали в результате пожара и взрыва на автомобильной заправке в центральном итальяском регионе Лацио – недалеко от Рима.

Об этом сообщает телеканал RAI в среду, 4 декабря.

Среди погибших оказался один из спасателей и случайный прохожий. Также среди пострадавших более десяти пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара и последовавшего за ним взрыва стал загоревшийся бензовоз. Произошла утечка топлива.

В настоящий момент перекрыта часть улиц возле заправки.

Cмотрите фотогалерею: Под Римом взорвался бензовоз, есть жертвы

Ранее в Киевской области произошел взрыв на одной из автозаправочных станций во время заправки газом автомобиля Газель. Взорвался баллон газовой установки. Пострадал 47-летний водитель, который находился в машине.

Накануне в Днепре взрыв газа разрушил дом 84-летней женщины. Хозяйка госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net

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