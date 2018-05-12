В РФ анонсировали ответ на выдворение дипломата из Словакии

В Министерстве иностранных дел РФ пообещали зеркально отреагировать на высылку российского дипломата из Словакии. Об этом в среду, 5 декабря, сообщает ТАСС.
"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - подчеркнули в дипведомстве.
Вероятно, это означает, что РФ выдворит из страны словацкого дипломата такого же ранга, которого выслала Словакия.
Напомним, Словакия выдворила дипломата посольства Российской Федерации из-за подозрений в шпионаже. Данные о том, что он, вероятно, занимался шпионажем, предоставила словацкая военная разведка.
Ранее сообщалось, что австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, вновь взят под стражу.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby