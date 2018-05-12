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05. 12. 2018

Турция выдала ордер на арест двух экс-советников саудовского принца

Суд в Стамбуле в среду, 5 декабря, выдал ордера на арест двух человек из близкого окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которые подозреваются в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи.

Речь идет о бывшем старшем советнике принца Сауде аль-Катани и экс-замглавы Службы общей разведки Ахмаде аль-Ассири. Оба были отправлены в отставку после того, как Эр-Рияд признал факт убийства Хашукджи в саудовском консульстве в Стамбуле.

Турецкая прокуратура подозревает бывших высокопоставленных чиновников, которые в настоящее время находятся в Саудовской Аравии, в причастности к "спланированному и преднамеренному убийству", пишет турецкое информагентство Anadolu.

Сообщается, что ордера на арест были выписаны после того, как генпрокуратура нашла новые улики, указывающие на то, что аль-Катани и аль-Ассири были среди организаторов преступления. О каких доказательствах именно идет речь, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отрицает причастность кронпринца к убийству Хашукджи.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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