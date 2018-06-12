Два самолета США столкнулись у побережья Японии

У побережья Японии столкнулись американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130. Инцидент произошел в ночь на четверг, 6 декабря, говорится в заявлении Корпуса морской пехоты США.

Столкновение произошло около 02.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и проводили плановый учебный полет.

О том, сколько человек было на борту самолетов, не сообщается. Ведется поисково-спасательная операция.

Напомним, 12 ноября стало известно, что в районе японского острова Китадайто потерпел крушение истребитель F/A 18 ВМС США.

А в июне этого года американский самолет F-15 упал в море во время тренировочного полета в 80 километрах от японского города Наха.

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Источник: korrespondent.net