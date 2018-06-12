Столкновение самолетов США: спасен один военный

После столкновения двух самолетов США в Японии спасен один американский военнослужащий. Об этом сообщил телеканал ABC.

Напомним, в ночь на 6 декабря американские истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130 столкнулись у побережья Японии.

По информации телеканала, военнослужащий был подобран силами самообороны Японии, которые принимают участие в поисково-спасательной операции.

На борту самолетов, как предполагается, были семь человек: двое в истребителе и пятеро на заправщике.

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Как сообщал Корреспондент.net, в июне командование ВВС США на японском острове Окинава приостановило полеты истребителей F-15 после катастрофы с одним из самолетов.

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Источник: korrespondent.net