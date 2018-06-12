Во Франции не повысят налог на топливо в 2019 году

Во Франции налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты желтых жилетов заявил, что власти страны на шесть месяцев отложили повышение сборов на бензин и дизельное топливо.
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Источник: korrespondent.net
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