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06. 12. 2018

Во Франции не повысят налог на топливо в 2019 году

Во Франции налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"После объявления во вторник о приостановке на полгода повышения налогов на топливо Елисейский дворец заявил, что это повышение в конечном итоге будет отменено на 2019 год", − говорится в сообщении на сайте телеканала.

Накануне премьер-министр Франции Эдуар Филипп в ответ на массовые протесты желтых жилетов заявил, что власти страны на шесть месяцев отложили повышение сборов на бензин и дизельное топливо.

 
Напомним, акции протеста желтых жилетов, выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября.
 
Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов погибли четыре человека, сотни получили ранения.

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Источник: korrespondent.net

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