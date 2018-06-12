Эсминец США проплыл в спорных водах Японского моря

Американский ракетный эсминец USS McCampbell проплыл в среду, 5 декабря, в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России, где находится Владивосток. Об этом сообщила пресс-секретарь Тихоокеанского флота, лейтенант ВМС США Рэйчел Макмарр, передает CNN.

"McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого, чтобы бросить вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря, которыми пользуются Соединенные Штаты и другие нации", − подчеркнула Макмарр.

Представитель ВМС указала, что США не признают российские претензии на воды этой части Японского моря и считают данную территорию международной, поскольку она находится более чем в 12 милях от береговой линии РФ.

Отмечается, что военный корабль США произвел маневр, называемый в ВМС "Свободой навигации".

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это допускается международным правом. Это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру", − заявила Макмарр.

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Источник: korrespondent.net