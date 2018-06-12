Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2018, четверг, 05:42
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 12. 2018

Посольство Китая в Канаде выступило против задержания финдиректора Huawei

Посольство Китая в Канаде назвало задержание финансового директора компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу грубым нарушением прав человека.

Напомним, 1 декабря Мэн Ванчжоу задержали в канадском городе Ванкувер по запросу США. Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 

"Полиция Канады по запросу американской стороны задержала гражданку КНР, которая не нарушила никаких американских и канадских законов, китайская сторона решительно выступает против этого действия, которое является грубым нарушением прав человека", − говорится в заявлении на сайте посольства.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае этого года президент США Дональд Трамп сообщил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Позже он возобновил действие санкций против Тегерана, которые были сняты в 2015 году, и пообещал введение новых мер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.