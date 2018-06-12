США готовят отправку корабля в Черное море − СМИ

Военно-морские силы США готовятся к отправке корабля в Черное море. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные от трех источников из числа официальных лиц.
Отмечается, что этот шаг "станет ответом на действия России против Украины в Керченском проливе. США намерены предупредить Турцию о проходе своего военного корабля через Босфор и Дарданеллы.
В РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ", назвав действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".
В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста.
Действия РФ осудило НАТО, а также многие европейские страны.
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Источник: korrespondent.net
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