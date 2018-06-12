Ракетная база КНДР остается активной − эксперты

Новые спутниковые снимки свидетельствуют о том, что ракетная база Yeongjeo-dong в Северной Корее остается активной и постоянно модернизируется. Об этом говорится в докладе Миддлберийского института международных исследований в Монтере, сообщает Интерфакс.

"Спутниковые снимки показывают, что база остается активной. Более того, в прошлом году Северная Корея значительно расширила близлежащий объект, который, как представляется, является еще одной ракетной базой", − указано в документе.

Как отметили эксперты, пока неясно, являются ли две базы самостоятельными, или же одна подчиняется другой.

Изображения показывают, что КНДР до августа 2018 года строила очень большой подземный объект.

"Что бы ни говорил Ким Чен Ын о своем стремлении к денуклеаризации, Северная Корея продолжает производить ракеты с ядерными боеголовками", − заявил один из аналитиков Миддлберийского института Джеффри Льюис.

Льюис и его коллега Дэвид Шмерлер считают, что уникальное расположение объекта идеально подходит для разработки новейших ракет большой дальности, в том числе и тех, которые могут использоваться для удара по США.

В Госдепартаменте США от комментариев отказались.

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Напомним, в конце ноября КНДР заявила, что завершила разработку ядерного оружия ровно год назад и теперь сосредоточилась на экономическом развитии страны.

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Источник: korrespondent.net