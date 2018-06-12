В Вашингтоне попрощались с Бушем-старшим

В кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, сообщает AP.

Гроб с телом бывшего президента под звуки артиллерийского салюта был доставлен из ротонды Капитолия, где в течение двух дней дань уважения ему отдали тысячи американцев.

На траурной церемонии присутствовали нынешний глава государства Дональд Трамп с супругой, а также четверо бывших президентов Соединенных Штатов с женами: Джимми Картер, Билл Клинтон, Барак Обама, Джордж Буш-младший.

Все они сидели в первом ряду на одной скамье, при этом многие наблюдатели отметили, что Трамп обменялся рукопожатием лишь со своим предшественником Обамой и его женой.

Похороны посетили также официальные лица из других стран, в том числе британский принц Чарльз, канцлер Германии Ангела Меркель, король Иордании Абдалла и президент Польши Анджей Дуда.

После церемонии гроб с телом Джорджа Буша был доставлен самолетом ВВС в Хьюстон, где в местном соборе состоится семейное прощание с бывшим президентом.

Он будет похоронен в четверг, 6 декабря на территории президентской библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.

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Источник: korrespondent.net