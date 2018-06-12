На фабрике в Доминикане взорвался газ, есть жертвы

В Доминиканской Республике произошел взрыв на фабрике, производящей продукцию из пластика. В результате инцидента не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения, пишет портал Listin Diario.

По предварительной информации, произошла утечка газа, который затем взорвался.

Само здание сильно пострадало, и спасатели ведут работы по разбору завалов.

Среди погибших – три мужчины и одна женщина. Также пострадали некоторые здания, расположенные рядом.

Число находившихся в момент взрыва на фабрике пока не известно, пожарные проверяют список работников.

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Источник: korrespondent.net