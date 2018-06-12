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06. 12. 2018

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в четверг, 6 декабря, на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км от города Матарам. Очаг стихии залегал на глубине 30 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении вблизи заморского сообщества Франции Новая Каледония.

Также недавно на побережье Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 баллов.

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Источник: korrespondent.net

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