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06. 12. 2018

Столкновение самолетов США в Японии: обнаружен еще один военный

В районе столкновения американских истребителя-бомбардировщика McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортного самолета-заправщика KC-130 у берегов японского острова Сикоку обнаружен еще один военнослужащий США. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает телеканал NHK.

При этом информация о его состоянии не приводится.

Ранее Корпус морской пехоты ВС США заявил, что один из семи членов экипажа двух самолетов был спасен. Поиски остальных продолжаются. Япония направила на поиски шесть кораблей береговой охраны и один самолет.

Известно, что оба самолета приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. Столкновение могло произойти во время дозаправки.

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Источник: korrespondent.net

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