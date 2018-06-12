Украина покупает у Канады снайперские винтовки - посол

Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок. Об этом во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает в четверг, 6 декабря, Укринформ.

"После решения Канады внести Украину в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок", - сказал Шевченко.

В то же время он выразил убеждение, что Канаде и Украине "следует рассмотреть больше путей сотрудничества".

"Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка", - считает посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада "придерживалась примера США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования".

Напомним, Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, в 2017 году. Таким образом, тогда было отменено де-факто оружейное эмбарго Украины.

Ранее Канада решила в следующем году направить на выборы в Украину большую мониторинговую миссию.

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Источник: korrespondent.net