Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2018, четверг, 10:19
-2°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
06. 12. 2018

Украина покупает у Канады снайперские винтовки - посол

Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок. Об этом во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает в четверг, 6 декабря, Укринформ.

"После решения Канады внести Украину в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок", - сказал Шевченко.

В то же время он выразил убеждение, что Канаде и Украине "следует рассмотреть больше путей сотрудничества".

"Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка", - считает посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада "придерживалась примера США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования".

Напомним, Канада внесла Украину в так называемый Контрольный перечень стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия, в 2017 году. Таким образом, тогда было отменено де-факто оружейное эмбарго Украины.

Ранее Канада решила в следующем году направить на выборы в Украину большую мониторинговую миссию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Фразу «не трогай, это на Новый год» теперь приходится говорить самому себе. И когда заглядываешь не в холодильник, а в кредитку.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.