Трампу понадобился кортеж для поездки на 230 м

Президент США Дональд Трамп воспользовался лимузином и кортежем из семи автомобилей, чтобы проехать расстояние в 250 ярдов (около 230 м) и встретиться с семьей Джорджа Буша-младшего. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает The Washington Post.

Указано, что Трамп с женой Меланией прибыли в официальную резиденцию для гостей Белого дома Блэр-хаус вечером 4 ноября и провели с семьей Буша 23 минуты.

"По завершении встречи президент и его жена снова отправились домой в сопровождении кортежа. Для короткой поездки пришлось перекрывать улицу и задействовать президентский лимузин", - пишет издание.

Известно, что Блэр-хаус расположен напротив Белого дома. Как подчеркивает газета, предшественник Трампа Барак Обама обычно преодолевал это расстояние пешком.

Отмечается, что советники Белого дома не ответили WP, почему Трамп воспользовался лимузином, и было ли это связано с соображениями безопасности.

Ранее президент США посоветовал жителям Калифорнии, где бушует лесной пожар, брать пример с финнов, которые якобы убирают леса граблями. В Финляндии отреагировали волной мемов в соцсетях.

Напомним, в октябре Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке. Президент Соединенных Штатов Америки поднялся по трапу самолета с белым клочком бумаги, развевающимся на ветру.

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Источник: korrespondent.net