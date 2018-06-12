Раненых украинских моряков в РФ держат в общих камерах - правозащитники

Раненых украинских моряков удерживают в российском СИЗО Матросская тишина вместе с другими заключенными. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева 4 декабря посетила в СИЗО Матросская тишина и Лефортово захваченных ФСБ украинских военнослужащих. По информации на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Москве, военнопленные украинцы, получившие ранения во время захвата кораблей ВМС Украины, в настоящее время продолжают находиться в СИЗО Матросская тишина. Их, в нарушение Женевской конвенции, содержат в камерах с обычными заключенными", - написали правозащитники, комментируя информацию омбудсмена Москвы о посещении пленных моряков.

В сообщении омбудсмена Москвы сказано, что "в камерах, где содержатся моряки, чисто, на питание и содержание у заключенных жалоб нет, а соседи моряков - люди, в первый раз привлеченные к ответственности".

Также, как утверждает московский омбудсмен, раненым оказывается медицинская помощь.

"Из-за ранения рук и ног они получают лечение антибиотиками, при необходимости им дают обезболивающие, своевременно делают перевязки. Все они обеспечены теплой одеждой, ежедневно они имеют возможность совершать прогулки", - цитирует группа слова московского омбудсмена.

Потяева также посетила других украинских моряков, которые находятся в следственном изоляторе Лефортово в Москве.

"Все они чувствуют себя нормально, обеспечены всем необходимым, размещены в одиночных камерах", - цитирует группа ее слова.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко предложил себя в обмен на 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тысяч гривен украинским морякам, захваченным в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна ВМС ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

Задержанные украинские корабли были доставлены в аннексированную Керчь. Всего команды задержанных украинских кораблей насчитывают 23 моряка, среди которых шесть человек получили ранения.

В связи с этим в десяти областях Украины введено военное положение.

В свою очередь президент России Владимир Путин назвал конфликт с захватом украинских кораблей и моряков в Керченском проливе провокацией, организованной накануне президентских выборов в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net