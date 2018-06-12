Макрон сдался. Как желтые жилеты отвоевали топливо

Французское правительство пошло на встречу протестующих "желтых жилетов" и объявило об отмене повышения налога на топливо в следующем году. До этого власти неоднократно говорили, что не будут отменять реформы.

Массовые акции проходили в крупнейших городах Франции три уикэнда подряд. На прошедших выходных они достигли пика: ничего подобного в Париже не было со времен студенческих волнений 1968 года.

Жертвами протестов, которые отличились высоким уровнем насилия и вандализма, за эти дни стали четыре человека. И "желтые жилеты" не собирались останавиливаться. Корреспондент.net рассказывает подробности.

На какие уступки пошли власти Франции

2 декабря досрочно вернувшись с саммита Большой двадцатки в Аргентине президент Франции Эмманюэль Макрон сразу отправился в центр Парижа - к Триумфальной арке на Елисейских полях, которая стала основным центром бунта протестующих накануне.

Там все еще оставались демонстранты, которые при появлении президента начали скандировать "Макрона в отставку" и "Желтые жилеты победят".

EPA

Макрон поручил премьер-министру Эдуарду Филиппу провести переговоры с лидерами политических партий и представителями протестующих. Сам президент Франции все это время хранит молчание. И "желтые жилеты" говорят, что они "глубоко обижены таким презрением" со стороны народного избранника.

4 декабря премьре-министр Франции в прямом эфире обратился к населению. Он объявил, что правительство пойдет навстречу "требованиям народа" и объявил о полугодовом моратории на непопулярные меры - повышение налогов с 1 января на бензин и дизель, которые должны были уровняться в цене, а также тарифов на газ и электроэнергию в зимний период.

Макрон ранее заявлял, что налог необходим, чтобы противостоять климатическим изменениям и сократить дефицит бюджета.

"Никакой налог не стоит мучений народа", - заявил Филипп, подчеркнув, что эти решения должны привести к миру во Франции.

Он также рассказал, что будут прощены будут правила технического контроля транспорта, которое загрязняет атмосферу выбросами, и пообщел консультации с гражданами о дальнейших изменениях налоговой системы.

Однако этого протестующим оказалось недостаточно. Были выполнени требования, которые выдвигались протестующими в самом начале бунта, но к 1 декабря они значительно раширились.

В ночь с 5 на 6 декабря правительство объявило, что налог на топливо не будет повышаться весь 2019 год.

Кроме того, как пишет Guardian, Макрон обдумывает возвращение "налога на богатство", упраздненного в прошлом году. Его отмена была одной из ключевых реформ в предвыборной программе Макрона и он осуществил ее как только пришел к власти.

Тогда сборы с французов, чье состояние превышало 1,3 миллиона евро, сократились почти на 70 процентов. Официально было отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов. С тех пор Макрона прозвали "президентом богатых".

Почему протестовали жилеты

Движение "желтых жилетов" началось с протеста против повышения пошлин на дизельное топливо, которое часто используют французские водители, и на которое давно был меньший налог, чем на другие виды топлива.

Протестующие заявляют, что Макрон потерял связь с народом, особенно с жителями пригородов, которые зависят от собственных автомобилей.

Новая волна протестов во Франции начались 17 ноября. В отличие от других демонстраций, это протестное движение зародилось в социальных сетях и не имеет единого центра.

30 ноября, один из двух "желтых жилетов", которые согласились на встречу с премьером в Матиньонском дворце, сразу же разорвал контакты после отказа политика от съемки их разговора.

"Такая необходимость давать отчет в реальном времени представляет собой знак. Знак того, что лежащего в основе представительной демократии доверия больше нет. Демонстрант, который соглашается на переговоры без контроля в режиме реального времени, сразу же дисквалифицирует себя", - отмечает Le Figaro.

Отличительная черта протестующих - светоотражающие жилеты, которые есть у каждого автомобилиста в ЕС. Движение назвали в честь них - "желтые жилеты".

Недовольство властями у людей копилось давно. Последней каплей стало объявление о новом повышении стоимости топлива - на три процента. Годом ранее бензин во Франции подскочил на 15 процентов, а дизель на 23 процента.

Кроме того, автомобили на дизельном топливе и старше 15 лет будут ограничены в передвижениях или вовсе запрещены. Таким образом власти стимулируют переход автомобилистов на электрокары и другие виды экологичного транспорта.

Макрон признал, что французам непросто менять свои привычки, но пообещал, что в стране будут развиваться альтернативные формы передвижения, а власти будут поддерживать тех, кто хочет сменить транспорт на менее вредный для окружающей среды.

Основные требования

Накануне протестов 1 декабря "желтые жилеты" четко сформировали свои требования:

повышение минимальной зарплаты на 100 евро - до 1,3 тысячи и пенсии, а также ограничение максимальной зарплаты в 15 тысяч евро

выход на пенсию с 60 лет

помощь безработным

уменьшение стоимости жилья

контроль над доходами политиков и отмена пожизненного содержание для экс-президентов

возвращение "налога на богатство"

поддержка малых городов и национальных предприятий

гуманное отношение к бездомным и беженцам

увеличение ассигнований на нужды полиции, армии и судов

увеличение президентского срока с нынешних пяти до семи лет, как это было раньше

Крупнейший бунт: кровь и погромы

Пик протестов во Франции пришелся на 1 декабря. Общее число протестующих по всей стране оценивалось полицией в 136 тысяч человек.

Молодые люди в масках, с топорами и арматурой, атаковали полицейских, поджигали автомобили и дома, грабили магазины. В ходе погромов сожжено несколько автомобилей, повалена ограда сада Тюильри, разграблены магазины в центре города, а Триумфальная арка - символ Парижа - разрисована и повреждена вандалами.

Cмотрите фотогалерею: Макрон сдался. Как желтые жилеты отвоевали топливо

Как рассказал глава национального ведомства охраны памятников Филипп Белаваль, группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения Триумфальной арки, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие кусочки гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.

Бои с полицией начались с самого утра на пропускных пунктах, которые полиция организовала для безопасности демонстрантов на Елисейских полях. Пройти за ограждения можно было после предъявления документов и проверки содержимого рюкзаков и сумок.

Однако люди, собравшиеся на площади у Триумфальной арки, подчиниться отказались. Они пошли на штурм ограждений и были встречены слезоточивым газом, водометами, резиновыми пулями и светошумовые гранаты.

После неудачной попытки прорваться на Елисейские поля погромщики двинулись по прилегающим улицам, круша витрины как бутиков, так и аптек. Полицию, блокировавшую улицы, они забрасывали камнями, бутылками с горючей смесью, попутно поджигая автомобили и дома.

Беспорядки на площади продолжались весь день. Только к вечеру правоохранителям удалось усмирить пыл бунтующих.

По последним данным, три человека погибли, пострадали 133, в том числе 23 полицейских. За участие в беспорядках задержали более 680 человек. В числе пострадавших за все время протестов оказались и 12 журналистов.

В Париже ничего подобного здесь не происходило со студенческих волнений в 1968 году. Они в конечном счете привели к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля и, в более широком смысле, к огромным изменениям во французском обществе.

Cмотрите фотогалерею: Макрон сдался. Как желтые жилеты отвоевали топливо

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Источник: korrespondent.net