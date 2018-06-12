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06. 12. 2018

Во Франции закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Историческое здание французского университета Сорбонны закрыли по соображениям безопасности после того, как внутрь попыталась попасть группа активистов. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 6 декабря, со ссылкой на руководство университета.

"Здание закрыто из соображений безопасности, занятия пока отменены. Молодые люди пытались проникнуть в здание перед 8 утра. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь", - пояснили в университете.

Здание Сорбонны, расположенное в Латинском квартале в Париже, может разместить до 10 тысяч студентов ежедневно.

В других университетах, а также школах активисты тоже попытались помешать учебе. Они пытались организовать акции протеста и блокировали входы в учреждения.

Отметим, акции протеста студентов активизировались на фоне демонстраций желтых жилетов. Так, во время их акций протеста один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения.

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Источник: korrespondent.net

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