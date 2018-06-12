Гонке вооружений быть. Ультиматум США России

Россия и США так и не могут решить спор по поводу договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

США и ее союзники по НАТО обвиняют Росиию в нарушении договора и приводят в качестве доказательств видеозаписи со спутников с запусками российских ракет.

Москва все отрицает и говорит, что не нужно ей ставить ультиматумы.

Корреспондент.netразбирался, что ждет весь мир из-за конфликта двух мощнейших ядерных держав.

Ультиматум

Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе 4-5 декабря обсудили нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

НАТО призывает Россию к "прозрачному и поддающемуся контролю" соблюдению Договора о ликвидации РСМД. В противном случае Североатлантический альянс будет "действовать решительно и в соответствии с ситуацией", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

После встречи США заявили, что через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал госсекретарь США Майк Помпео.

"Если Россия признает свои нарушения и вернутся к его выполнению, мы, конечно, будем это приветствовать. Но только Россия может спасти этот договор", - добавил госсекретарь.

Он отметил, что Россия постоянно отрицала разработку новой ракеты, даже когда США предоставили информацию о характеристиках ракеты и график испытаний.

"Несмотря на весь успех, который принес этот договор, сегодня мы должны противостоять российскому мошенничеству с обязательствами по контролю над оружием. Российские нарушения произошли не вчера. Россия испытывала новую ракету с середины 2000-х", - добавил он.

Доказательства

НАТО и, в частности США ,обвиняют РФ в том, что она на протяжении нескольких лет тестировала и разрабатывала ракетную систему SSC-8, которая попадает под действие ДРСМД.

США показала союзникам по НАТО видеозапись со спутников, на которой было зафиксировано испытание российской крылатой ракеты 9M729. На Западе уверены: видеозапись подтверждает, что Россия действительно нарушила договор, запрещающий разработку и хранение ракет дальностью от 500 до 5500 километров.

Российские ракеты 9M729 вызывают у союзников серьезные опасения. Москва многие годы отрицала и скрывала существование ракет этого типа - в их существовании она призналась только недавно.

Реакция России

В ответ на ультиматум США российские власти завили, что никаких нарушений условий договора по РСМД со стороны России не существует.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия не будет отвечать на "выдвинутые США обвинения".

"Россия - это не та страна, которой можно ставить ультиматумы. У РФ есть так же претензии к США, на которые они не ответили, поэтому мы не собираемся на их мнимые обвинения отвечать", - сказал он.

Шаманов добавил, что "Россия уже многократно предлагала США сесть за стол переговоров, чего они не делают, значит, чего-то боятся".

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич добавил, что ракета 9М729, к которой предъявляют претензии США и НАТО, "не нарушает договор".

Что дальше

А дальше – новая гонка вооружений после того, как договор прекратит существование.

Давно очевидно, что Россия не считает договор о ракетах средней и малой дальности соответствующим реалиям сегодняшнего дня, пишет немецкая Die Welt. Еще в 2007 году Москва грозилась выйти из договора. В 2016 Кремль еще больше ужесточил тон угроз в связи с размещением элементов американской ПРО в Польше и Румынии.

Кроме того, Россия обращает внимание и на то, что в эпоху заключения договора в мире существовали фактически лишь две ядерные державы. Сегодня ракетами средней дальности располагают Северная Корея, Китай, Иран, Пакистан и Израиль - и все эти страны не скованы какими-либо двусторонними обязательствами.

"Поэтому вряд ли президент Путин готов сделать НАТО какое-либо убедительное предложение. И тогда разгорятся дискуссии об увеличении числа американских ракет средней дальности, размещенных на территории Европы", - пишет издание.

Источник: korrespondent.net