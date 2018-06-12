Мэй поставила ультиматум британским парламентариям

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у британских парламентариев есть выбор: проголосовать за ее соглашение о выходе из ЕС, выйти из сообщества без соглашения или отказаться от Brexit вообще. Об этом сообщает Reuters в четверг, 6 декабря.

Мэй заявила, что некоторые парламентарии пытаются провалить Brexit, и отметила, что, по ее мнению, второй референдум по этому вопросу был бы неправильным шагом.

"Есть три варианта: выйти из ЕС по соглашению, другие два: выйти без соглашения либо отказаться от Brexit вообще", - сказала она.

В то же время Мэй уклонилась от прямого ответа на вопрос, есть ли у нее "план В" на случай провала соглашения в парламенте.

Голосование по соглашению о Brexit в парламенте Великобритании состоится 11 декабря.

Ранее на экстренном саммите членов ЕС 27 лидеров государств Евросоюза одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

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Источник: korrespondent.net