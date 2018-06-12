Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ближайшие две недели приедет в Украину. Как сообщает Голос Америки, дипломат намерен посетить Киев и один из украинских портов на Черном море.

Волкер отметил, что надеется на освобождение Россией захваченных украинских моряков. Он добавил, что из-за этой ситуации была отложена его встреча с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

Волкер подчеркнул, что Россия должна возобновить диалог с Украиной на основании договора 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"Территории обеих стран выходят к Азовскому морю. Обе страны имеют право и потребность использовать море для движения транспорта. Далее мы должны вернуться к более широкой дискуссии о том, как положить конец конфликту в Восточной Украине", – сказал Волкер.

Ранее Волкер резко отреагировал на события в Керченсокм проливе. "Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи, и затем обвинила Украину в провокации?", – написал дипломат в Twitter.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net