В ОБСЕ предложили ввести мониторинг на Азове

На заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг, 6 декабря, предложили рассмотреть возможность введения в Азовском море и Керченском проливе международного мониторинга. С таким предложением выступил министр иностранных дел и развития Королевства Дания Андерс Самуэльсен. Трансляция заседания велась на сайте организации.

По словам Самуэльсена, российская агрессия в Керченском проливе снова демонстрирует серьезность конфликта.

"Необходимо рассмотреть возможность введения международного мониторинга ситуации в Керченском проливе и в Азовском море", - подчеркнул Самуэльсен.

Кроме того, он заявил, что Дания неуклонно поддерживает суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Мы призываем Россию последовать этому примеру. Мы осуждаем аннексию Крыма, которую мы не признаем, и присоединяемся к призыву других выполнить Минские соглашения в полном объеме", - заявил Самуэльсен.

Также он осудил факты препятствования деятельности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Самуэльсен отметил, что наблюдатели должны иметь безопасные условия для ведения деятельности по всей территории Украины, в том числе во временно оккупированном Крыму и вдоль всей российско-украинской границы, которая не контролируется украинскими властями.

Датский министр сказал, что СММ играет ключевую роль международного наблюдателя, который предоставляет отчеты о ситуации на Донбассе. По словам Самуэльсена, на поддержку деятельности СММ ОБСЕ Дания дополнительно выделит более 550 тыс. евро.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Источник: korrespondent.net