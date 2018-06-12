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06. 12. 2018

ЕС увеличит помощь юго-востоку Украины - Могерини

Евросоюз предоставит поддержку юго-восточным областям Украины, которые понесли экономические убытки из-за ограничения Россией доступа в украинские порты через Керченский пролив. Об этом заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних связей в четверг, 6 декабря.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию в Азовском море и захват РФ украинских моряков. Могерини заявила, что ЕС осуждает незаконную аннексию Крыма Россией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и одобряет проведение реформ в нашем государстве.

"Они обменялись мнениями по последней ситуации в Азовском море, включая состояние захваченных украинских судов и их задержанных экипажей. ЕС ищет возможности увеличить поддержку регионов юго-восточной Украины, которые экономически пострадали от ограниченного Россией доступа к украинским портам через Керченский пролив", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Могерини считает, что Россия должна освободить захваченные украинские корабли и их экипажи без каких-либо условий и без промедления.

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Источник: korrespondent.net

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