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06. 12. 2018

В США при аварии со школьным автобусом погибли два человека

В американском штате Иллинойс столкнулись грузовик с автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду. В результате ДТП погибли два человека, пострадали восемь девочек, сообщает CNN со ссылкой на полицию штата и представителей школы.

В результате аварии погиб 34-летний водитель грузовика и 72-летний школьный волонтер, которые ехал в автобусе.

"У Блумингтона, штат Иллинойс, грузовик, который ехал по встречному движению, врезалась в школьный автобус с девичьей баскетбольной командой. В результате аварии погибли два человека", - говорится в сообщении.

В США перевернулся автобус: есть жертвы, более 40 пострадавших

Ранее в американском штате Арканзас в районе города Бентон автобус с детской футбольной командой попал в ДТП - в результате аварии погиб один человек, еще около 40 пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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