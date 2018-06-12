Лента RSS
Подписаться на ленту
06 декабря 2018, четверг, 22:45
0°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
06. 12. 2018

Канада увеличила число отказов в визах украинцам

Украина и Канада не могут достичь компромисса в вопросе предоставления украинцам разрешений на безвизовые поездки. Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, информирует Зеркало недели в четверг, 6 декабря.

Посол подчеркнул, что количество отказов в предоставлении виз украинцам увеличилось в этом году на 26%.

"К сожалению, в вопросе безвизового режима я большого прогресса не вижу. Более того, в 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал Шевченко.

По его словам, причин, которые бы объяснили такие высокие показатели отказов в визах, нет. "Цель наших обоих государств четкая: мы должны дать людям свободные возможности для путешествий", - отметил дипломат.

Ранее в канадском Торонто открылся мемориал жертвам Голодомора в Украине.

Также сообщалось, что Канада поддержала Украину в конфликте в Керченском проливе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

У меня в жизни сейчас очень трудный период - утро.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.