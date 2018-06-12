Захват кораблей: Литва вводит санкции против РФ

МИД Литвы инициирует индивидуальные санкции против лиц, которые непосредственно ответственны за захват украинских кораблей в Черном море. Об этом в четверг, 6 декабря, чообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что МИД Литвы обратился в департамент миграции при Министерстве внутренних дел с предложением включить в список нежелательных в Литве лица, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и экипажей 25 ноября, а также - представителей военного руководства РФ, ответственных за этот акт.
По мнению министерства, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и серьезной угрозой международной и литовской национальной безопасности.
"Министерство иностранных дел решительно осуждает эти действия Российской Федерации, которые свидетельствуют о новой эскалации агрессии Российской Федерации против Украины, которая длится уже более четырех лет", - говорится в заявлении.
Литва призывает Россию немедленно прекратить агрессивные действия против Украины и безотлагательно и без предъявления каких-либо условий освободить украинских военнопленных, суда и восстановить беспрепятственное судоходство в Азовском море.
Также отмечается, что МИД Литвы активно проводит консультации с другими членами международного сообщества относительно необходимых контрмер против России.
Таким образом, Литва становится первым государством ЕС, которое начало процесс введения санкций в связи с конфликтом в Керченском проливе.
Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.
В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.
Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.
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Источник: korrespondent.net
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