Эквадор назвал условия выхода Ассанжа из посольства в Лондоне



Президент Эквадора Ленин Морено заявил об имеющихся условиях для выхода основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа из здания посольства страны в Лондоне, где он скрывается с 2012 года, сообщает Associated Press.

По словам Морено, правительство Эквадора получило от властей Великобритании письменные гарантии того, что Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства. В гарантиях якобы говорится, что он не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь.

Морено при этом не сказал, что власти Эквадора могут лишить основателя WikiLeaks убежища. Но адвокаты Ассанжа уже начали продумывать варианты выхода из создавшегося положения.

Напомним, от основателя WikiLeaks, который проживает в эквадорском посольстве в Лондоне, потребовали меньше писать в интернете и самостоятельно убираться в комнате и ухаживать за своим котом. Ассанж отказался соблюдать правила поведения, которые для него составили власти Эквадора.

Основатель WikiLeaks в 2012 году нашел убежище в посольстве Эквадора, опасаясь выдачи Швеции, где ему предъявили обвинение в изнасиловании.

В мае 2017 года расследование было прекращено, но Ассанж все равно боится выдачи шведским властям, так как Стокгольм передаст его США, где ему может грозить смертная казнь за публикации секретной информации.

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Источник: korrespondent.net