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07. 12. 2018

Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе


В Техасе похоронили 41 президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в Twitter 6 декабря.
 
"Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, обрел место последнего успокоения у библиотеки Буша", – написал он.
 
Буш-старший похоронен на территории библиотеки, названной его именем, рядом с супругой Барбарой Буш и дочерью Робин, которая умерла в трехлетнем возрасте от лейкемии.
 
Напомним, Джордж Буш-старший умер 30 ноября на 95-м году жизни. На днях в кафедральном соборе Вашингтона состоялась официальная церемония прощания с политиком.

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Источник: korrespondent.net

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