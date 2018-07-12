Трамп уверен, что США смогут заключить торговую сделку с Китаем



Соединенные Штаты Америки и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в Twitter.

Трамп сообщил, что Пекин выражает уверенность, что торговую сделку между странами необходимо заключить за ближайшие три месяца.

"Сообщение из Китая: "Команды обеих сторон в настоящее время благополучно ведут переговоры и конструктивно взаимодействуют. Мы полностью уверены в том, что соглашение (по торговле) может быть заключено в течение следующих 90 дней", – написал президент США, добавив, что он согласен с убеждениями китайской стороны.

Как сообщал Корреспондент.net, торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между странами. После этого Вашингтон и Пекин обменялись пошлинами в августе и сентябре.

Недовольство американской администрации вызывает торговый дисбаланс между государствами, который, по оценкам США, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

Источник: korrespondent.net