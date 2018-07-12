Лента RSS
Подписаться на ленту
07 декабря 2018, пятница, 09:51
-2°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
07. 12. 2018

В Польше перевернулся автобус, есть погибший

На западе Польши поздно вечером в четверг, 6 декабря, перевернулся автобус. В результате погиб один человек. Об этом сообщает местный телеканал Tvn24.

Всего в автобусе был 51 человек, 19 из них получили травмы. Пострадавших доставили в больницу. Состояние пяти оценивают как тяжелое.

Как стало известно, автобус ехал с ярмарки во Вроцлаве. По предварительным данным, автобус не удержался на дороге во время торможения, опрокинулся и упал в кювет.

Местная полиция уже заявила, что водителя проверили на уровень алкоголя в крови и ничего не нашли. Причины ДТП выясняются.

Ранее под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.

Также сообщалось, что в польском Кракове в аварии пострадали восемь украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

У меня в жизни сейчас очень трудный период - утро.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.