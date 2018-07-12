В центре Афин после мирной акции, посвященной 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка, произошли столкновения. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщает AP.
Отмечается, что протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали полицейских "коктейлями Молотова", камнями.
"Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что в Афинах задержаны 35 человек, трое получили ранения, в том числе двое полицейских.
Греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция метро на центральной площади Синтагма.
Cмотрите фотогалерею: В центре Афин произошли столкновения
Raw Video: Protesters in Greece aim petrol bombs, laser pointers, and firecrackers at police as demonstrations on the 10th anniversary of teen’s shooting turn violent.— AP Europe (@AP_Europe) 6 декабря 2018 г.
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Ранее сообщалось о протестах "желтых жилетов" во Франции. В результате столкновений между протестущими и полицией в центре Парижа погибли три человека.
В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией
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Источник: korrespondent.net
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