В США эвакуировали редакцию CNN из-за сообщения о бомбе

В Нью-Йорке сотрудники американских спецслужб эвакуировали двухбашенный комплекс Time Warner Center, где, в частности, располагается редакция CNN, из-за сообщения о бомбе. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает пресс-служба телеканала.

По информации источника канала в правоохранительных органах, эвакуацию зданий начали после звонка неизвестного, который сообщил о пяти взрывных устройствах на территории комплекса.

Указано, что после эвакуации полицейские и спасатели полностью обследовали здания, однако ничего подозрительного не обнаружили. Позже все сотрудники компаний, офисы которых находятся в Time Warner Center, смогли вернуться к работе.

Как отмечает CNN, в целях безопасности руководству телеканала пришлось на некоторое время прервать прямой эфир. В тот момент на канале шла передача CNN Tonight с Доном Лемон.

По данным полиции Нью-Йорка, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас правоохранительные органы США выясняют, откуда поступил звонок с угрозами.

Напомним, во время брифинга в Белом доме журналист CNN Джим Акоста задал Трампу вопрос о мигрантах, чем вызвал недовольство американского лидера, которое переросло в словесную перепалку. Во время инцидента одна из сотрудниц администрации пыталась забрать у журналиста микрофон, но сразу ей это не удалось.

После инцидента Белый Дом приостановил действие пропуска журналиста.

Из-за этого телеканал CNN подал в суд на Трампа, который обязал возобновить аккредитацию для главного корреспондента CNN.

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Источник: korrespondent.net