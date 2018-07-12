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07. 12. 2018

Во Франции прошли школьные протесты, более 700 задержанных

Во Франции в четверг, 6 декабря, прошли так называемые школьные протесты, в которых приняли участие тысячи учащихся. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что тысячи школьников по всей Франции протестовали против проводимой реформы среднего образования. Она предусматривает, в частности, ужесточения критериев отбора для абитуриентов, а также возможное сокращение преподавателей.

Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией, в результате чего были задержаны около 700 старшеклассников.

Ранее сообщалось о протестах "желтых жилетов" во Франции. В результате столкновений между протестующими и полицией в центре Парижа погибли три человека.

Также сообщалось, что в Афинах произошли столкновения после мирного шествия, в котором приняли участие около 1700 человек.

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Источник: korrespondent.net

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