Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов

Глава МИД Германии Хайко Маас предложил расширить наблюдательную миссию ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Об этом он сказал в ходе министерской встречи ОБСЕ в Милане, сообщило издание Zeit вечером в четверг, 6 декабря.

"Это будет непросто, потому что позиция сторон до сих пор жесткая. Думаю, для украинской стороны это будет хорошо, а вот российская сторона настроена очень скептически", – сказал Маас.

По его словам, это предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и России при посредничестве Франции и Германии.

Сейчас наблюдатели ОБСЕ размещены на востоке Украины, где они осуществляют мониторинг выполнения Минских договоренностей.

После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Накануне в ОБСЕ предложили ввести мониторинг на Азовском море. Представитель Дании предложил странам-членам организации рассмотреть возможность введения международного мониторинга в Керченском проливе.

Ранее сообщалось, что правительство Германии отклонило просьбу Украины направить немецкие военные корабли к Черному морю в связи с агрессивными действиями России в Керченском проливе.

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Источник: korrespondent.net