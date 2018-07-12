Жертвами ДТП в мире за год стали 1,35 млн человек

За минувший год во всем мире в результате ДТП погибли около 1,35 млн человек. Об этом говорится в докладе о глобальной дорожной безопасности за 2018, который опубликовала в пятницу, 7 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что в дорожных авариях каждые 24 секунды жизни лишается один человек. Более четверти всех жертв приходится на пешеходов и велосипедистов.
Наиболее часто в ДТП со смертельным исходом попадали молодые люди – в возрасте от пяти до 29 лет.
"Это – недопустимо высокая цена, которую мы платим за мобильность передвижений. Оправдания бездействию не существует. Речь идет о проблеме, у которой есть проверенные решения", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус.
При этом отмечается, что если принять во внимание темпы глобального прироста населения и продолжающуюся автомобилизацию, то в целом можно говорить о некоей стабилизации тенденции по смертности в ДТП.
Доклад ВОЗ дает общую оценку ситуации в области безопасности дорожного движения в 178 странах.
Ранее стало известно, что с начала 2018 года в Украине произошло более 11 тысяч ДТП с участием "евроблях" – автомобилей с иностранной регистрацией. Из них почти две тысячи произошли в Киеве.
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Источник: korrespondent.net
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