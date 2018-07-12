Почему в Люксембурге транспорт станет бесплатным

Люксембург станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом. Плату за проезд в автобусах, трамваях и пригородных поездах герцогства отменят летом 2019 года.

Это поможет улучшить экологическую обстановку и решить проблему дорожных заторов, считают власти. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель во время избирательной кампании обещал, что будет уделять основное внимание проблемам окружающей среды.

Похожий опыт есть у Эстонии. Летом этого года она стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории - в 11 из 15 регионов. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Люксембург отменяет плату за проезд

Площадь Люксембурга - 2586,4 километра, герцогство является одним из самых маленьких государств в Европе. В Великом Герцогстве Люксембурге живут 600 тысяч человек, еще 200 тысяч приезжают из Франции, Бельгии и Германии на работу. Стоимость жилья в Люксембурге слишком высока для многих рабочих.

В столице - городе Люксембург, на 110 тысяч жителей приходится еще 400 тысяч приезжих. Герцогство входит в число стран с самыми сильными пробками в мире. В 2016 году водители в столице провели в них в среднем 33 часа.

Чтобы решить проблему, Люксембург начал плавный переход к новой системе. Летом правительство сделало бесплатным общественный транспорт для тех, кому еще не исполнилось 20 лет.

Для взрослых проезд в Люксембурге обойдется в два евро за поездку до двух часов, за которые можно проехать большую часть страны.

С лета 2019 года проезд в общественном транпорте будет бесплатным для всех. Власти страны пока не решили, делать ли бесплатным проезд в первом и втором классах поездов.

Средим других планов правительства - легализация рекреационного употребления марихуаны и введение еще двух государственных праздников.

Ради экологии и экономии времени

Министерство транспорта Люксембурга сообщает, что на содержание общественного транпорта уходит около 490 миллионов евро, а продажа билетов приносит только 40 миллионов.

С отменой билетов Люксембург сэкономит на расходах, связанных с продажей и проверкой билетов, а также на поиске безбилетников.

Однако основными причинами являются сокращение пробок и выбросов вредных веществ в воздух. Такое обещание давал во время избирательной кампании премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который 5 декабря вступил в эту должность на второй срок. Бесплатный проезд в транспорте стал его первым решением.

Власти Франции тоже борются за экологию, но другим путем - повышением стоимости бензина и дизеля. Из-за этого французы взбунтовались и уже месяц каждые выходные выходят на протесты.

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На прошедших выходных они достигли пика: ничего подобного в Париже не было со времен студенческих волнений 1968 года. Были погромы, вандализм и кровь.

В этой неделе на конференции ООН по защите климата, которая 3 декабря стартовала в Катовице, обсуждали Парижское климатическое соглашение, переговоры о котором велись долгие годы.

Прошло три года с тех пор, как 190 стран ООН праздновали в Париже подписание договора о защите климата, но теперь настроения изменились. Но концентрация парниковых газов в атмосфере вновь обновила рекорд.

Накануне конференции Всемирная метеорологическая организация опубликовала ежегодный доклад, в котором говорится, что концентрация углекислого газа в атмосфере нашей планеты в очередной раз обновила рекорд, достигнув 405,5 миллионных долей по объему в 2017 году. Подробно в материале Выбросов все больше: ООН обсуждает спасение Земли.

Опыт Эстонии

В разных городах Европы местные власти отменяли плату за проезд в общественном транспорте. В 1997 году так поступили власти бельгийского города Хассельт, однако в 2014 году это решение отменили.

С июля 2018 года в 11 из 15 уездов Эстонии все пассажиры вне зависимости от места регистрации могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Тем самым, власти страны хотят остановить уход сельского населения в города и внести вклад в защиту окружающей среды. Кроме того, бесплатные автобусы могут снизить частоту использования легковых автомобилей.

В 2017 году парламент Эстонии поставил цель до 2030 года удерживать расход традиционных видов горючего на уровне 2012 года. Для этого власти хотят убедить население использовать более экологичные виды передвижения.

В Таллине общественный транспорт стал бесплатным еще в 2013 году - но только для жителей города. Бургомистр Таави Аас считает программу успешной, несмотря на рост числа автомобилей за последние годы. По опросам, около половины пассажиров стали использовать общественный транспорт чаще с тех пор, как он стал бесплатным.

В отличие от Таллина, общественным транспортом в 11 эстонских уездах, отменивших плату за проезд, могут пользоваться все, независимо от места регистрации, включая туристов. Этот проект финансируется из государственного бюджета.

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Источник: korrespondent.net