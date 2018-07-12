Эрдоган попросил Путина освободить украинских моряков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал российскому президенту Владимиру Путину просьбу освободить украинских моряков, которые были захвачены в Керченском проливе.

Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 7 декабря.

"После инцидента (в Керченском проливе – ред.) я поговорил с обеими сторонами, сначала с Путиным и Порошенко по телефону, потом в Аргентине (на саммите G20 – ред.). Просьбу по освобождению моряков я Путину передал", – сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что его просьбу встретят положительно в Москве.

"Сейчас, насколько я знаю, идёт процесс расследования инцидента, после него будет принято решение. Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем", – отметил президент Турции.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор о ситуации в Креченском проливе после захвата украинских кораблей российским спецназом. В ходе переговоров Порошенко призвал своего турецкого коллегу усилить давление на Россию для освобождения моряков и кораблей.

Также Петр Порошенко пытался провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако в Москве не ответили. Позже Путин объяснил, почему он отказался от переговоров с президентом Украины.

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Источник: korrespondent.net