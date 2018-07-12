Суд вновь арестовал экс-президента Армении

Апелляционный суд Армении удовлетворил жалобу генеральной прокуратуры на освобождение из-под стражи обвиняемого в свержении конституционного строя экс-президента Роберта Кочаряна.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката Айка Алумяна в пятницу, 7 декабря.

"Апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции об аресте. Мы будем обжаловать решение. Согласно решению Апелляционного суда Кочарян должен быть арестован", – сказал адвокат.

При этом Айлумян не ответил на вопрос, когда именно Кочарян будет арестован.

Напомним, 27 июля суд первой инстанции Еревана арестовал на два месяца Роберта Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году.

Обвинение экс-лидеру Армении были предъявлены в рамках дела о разгоне 1 марта 2008 года демонстрации после президентских выборов, по которому он до сих пор проходил в качестве свидетеля. Тогда погибли 10 человек и более 250 получили ранения.

Но 13 августа Апелляционный суд удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста и отпустил его в связи с тем, что тот обладает неприкосновенностью как бывший глава государства.

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Источник: korrespondent.net