Ровно 30 лет назад, 7 декабря 1988 года в Армении произошло землетрясение, которое стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий 20 века: погибли 25 тысяч человек, полмиллиона людей остались без крова, несколько городов и множество деревень частично или целиком исчезли с лица земли.

Спитакская трагедия произошла в период перестройски и гласности. О событиях сразу узнал весь СССР и за его пределами. На помощь Советскому Союзу отправились спасатели из многих стран Запада. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Спитакское землетрясения: как это было

7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту страшный подземный удар уничтожил город Спитак, в котором проживали 17 тысяч человек, и разрушил тысячи зданий в соседних городах на севере Армении.

Землетрясение унесло жизни 25 тысяч человек или одного процента населения республики. Еще около ста сорока тысяч стали инвалидами. Полмиллиона остались без крова.

Сила толчков в эпицентре была мигнитудой 11,2. В Спитаке не осталось ни одного уцелевшего дома - только груды красного туфа, битого кирпича, обломков бетона. Ленинакан (ныне Гюмри), второй по размеру город в Армении, был разрушен на 80 процентов.

В разной степени пострадали Кировакан (ныне Ванадзор), Степанаван, всего 21 город и 350 деревень региона, из которых 50 были стерты с лица земли. Для этого хватило всего 30 секунд.

Cмотрите фотогалерею: Спитакское землетрясение. Как погибли 25 тысяч

По оценкам специалистов, во время стихийного бедствия в зоне разрыва земной коры высвободилась энергия, равная взрыву десяти атомных бомб.

Спитакское землетрясение, наряду с Чернобыльской трагедией, стало самой страшной катастрофой последних лет существования СССР.

Примерно 40 процентов промышленного потенциала Армении в результате землетрясения было выведено из строя. Экономический ущерб от бедствия превысил 13 миллиардов долларов. 600 километров автодорог не функционировали.

Были разрушены или прищли в аварийное состояние школы, в которые ходили более 200 тысяч детей; 400 объектов здравоохранения.

Михаил Горбачев с супругой во время визита в разрушенный Спитак / East News

Организовать необходимую помощь быстро не удалось. МЧС была создана два года спустя, а службы гражданской обороны оказались совершенно не готовы к столь масштабному бедствию.

Генсек СССР Михаил Горбачев в момент землетрясения был с визитом в США. Там он призвал западные страны помочь Армении - впервые со времен Второй мировой войны советские границы открылись для международной помощи.

Британский спасатель / Из личного архива

Помощь в ликвидации последствий землетрясения СССР оказали 111 государств. В спасательной операции принимали участия специалисты и волонтеры из Франции, ФРГ, Британии, США, стран Латинской Америки и других.

По воспоминаниям британских спасателей, они собрались за два дня, но дорога заняли еще три - отчасти - из-за бардака (багаж со снаряжением на сутки потерялся в Шереметьево), отчасти - из-за того гигантского потока людей и техники, что шел в Армению.

Палатки британских спасателй / Из личного архива

Кроме того, в первые дни после землетрясения в Армении был мороз, который снижал шансы на выживаемость оставшихся под завалами людей.

Гуманитарные грузы для пострадавших собирали по всему Союзу. Люди в Украине, Беларуси, России, балтийских республиках, в Средней Азии сдавали одеяла, теплые вещи, продукты для пострадавших. Во многом это был последний пример единения жителей Советской страны.

Cмотрите фотогалерею: Спитакское землетрясение. Как погибли 25 тысяч

На двенадцатый день спасательной операции из-под завалов достали последнего живого человека. Всего спасли чуть больше 15 тысяч человек.

Как живут разрушенные города сейчас

Отсраивать Армению после землетрясения приехали 45 тысяч строителей из союзных республик. После распада СССР программа восстановительных работ была остановлена.

Город Спитак успели отстроить, а вот Гюмри остался стоять в руинах. Тридцать лет спустя многие пострадавшие по-прежнему живут во временном жилье, наскоро построенном после землетрясения. Это были железные домики по типу строительных.

В Гюмри их завезли порядка 50-60 тысяч, и они хаотично заполонили собой город. Школы, университеты и больницы работали в палатках и временных постройках.

Cмотрите фотогалерею: Спитакское землетрясение. Как погибли 25 тысяч

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Источник: korrespondent.net