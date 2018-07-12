В Германии выбрали преемника Меркель

Участники съезда Христианско-демократического союза (ХДС) Германии вечером в пятницу, 7 декабря, избрали новым лидером партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая заменит на этом посту Ангелу Меркель, сообщают немецкие СМИ.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр избрали во втором туре, в который вышли два кандидата - Крамп-Карренбауэр и Фридрих Мерц.

За Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 делегатов из 999, в то время, как за Мерца проголосовали лишь 482 депутата.

56-летняя Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже самой Меркель, была премьер-министром немецкой земли Саарланд, а последний год занимала пост генерального секретаря, то есть главы аппарата ХДС.

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Напомним, 29 октября Меркель заявила, что откажется от должности председателя Христианско-демократического союза, которую занимает уже 18 лет, но останется канцлером ФРГ до следующих выборов в бундестаг в 2021 году. После ухода из немецкой политики она не намерена стремиться занять какой-либо пост в руководстве Евросоюза.

Сегодня, 7 декабря, после прощальной речи Меркель участники съезда десять минут аплодировали ей стоя.

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Источник: korrespondent.net