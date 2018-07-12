Талибы захватили два поста в Афганистане: 14 погибших

Боевики движения Талибан напали на два сторожевые посты афганской армии в провинции Герат -погибли 14 военных, еще 21 был захвачен в плен. Соответствующие данные сообщили власти провинции, информирует Радио Свобода в пятницу, 7 декабря.

Нападение произошло поздно ночью 6 декабря в районе Шинданд, где расположена одна из крупнейших баз Военно-воздушных сил Афганистана. Она находится в 110 километрах от границы с Ираном.

Могеби отметил, что бой длился шесть часов до утра 7 декабря, прежде чем на место прибыли солдаты подкрепления и оттеснили нападавших.

При этом пресс-секретарь Министерства обороны Афганистана Гафур Ахмад Джавид заявил, что погибли 10 афганских военных.

В нападении приняли участие 200 членов Талибана. В ходе нападения боевики использовали реактивные противотанковые гранатометы и автоматические штурмовые винтовки.

По словам главы района Шинданда Хекматуллы Хекмата, в результате боя погибли 30 талибов, а спорадические столкновения продолжаются в регионе и 7 декабря.

Ранее в Афганистане при попытке теракта подорвались 37 талибов. 4 ноября талибы захватили правительственную военную базу в городе Таринкот.

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Источник: korrespondent.net