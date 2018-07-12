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07. 12. 2018

На Кубе заработал мобильный интернет для всех

Правительство Кубы открыло всем жителям доступ к мобильному интернету по технологии 3G. Кубинцы получили возможность в любой момент подключиться к интернету начиная с четверга, 6 декабря, сообщает агентство dpa.

Стоимость различных тарифов составляет от 7 до 30 конвертируемых песо, курс которого приблизительно равен доллару США.

Как рассказал один из жителей острова, студент Франсис Муньос, в первый день работы мобильный интернет функционировал хорошо. Однако кубинцам еще предстоит привыкнуть так распоряжаться трафиком, чтобы не израсходовать все сразу же, отметил Муньос. Максимальный объем трафика, который предоставляет единственный мобильный оператор на Кубе ETESCA, равен 4 Гб.

Ранее жителям Кубы для выхода в сеть приходилось посещать парки с беспроводным интернетом - всего в стране их приблизительно 1200. Для подключения к сети приобреталась специальная карточка, а час пользования интернетом стоил приблизительно один доллар.

Несмотря на нововведение, множество кубинцев по-прежнему не смогут позволить себе мобильный интернет. Средний месячный доход на острове, согласно отчету МИД, составляет 31 доллар. Кроме того, мобильным телефоном владеют менее половины жителей.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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