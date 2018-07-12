Меркель уходит. Что ждать Украине от ее преемницы

Канцлер Германии Ангела Меркель начала свой неторопливый отход от власти - 7 декабря она покинула пост главы партии Христианско-демократический союз.

Ее преммницей выбрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая считается протеже канцлера. Сама Меркель остается на посту канцлера ФРГ до 2021 года. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Мини-Меркель

Новым председателем Христианско-демократического союза на съезде в Гамбурге 7 декабря, избрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр. За нее проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.

Ее соперником был Фридрих Мерц, бывший лидера фракции консерваторов в бундестаге и давний политический соперник Меркель, которого она всегда считала потенциальным конкурентом. За него было подано 482 голоса.

В немецкой прессе 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, или, сокращенно, АКК - так она сама предлагает и так ее называют немцы, получила прозвище "Мини-Меркель". Она также прагматична и далека от пафоса, но по многим вопросам занимает более консервативную и жесткую позицию.

Выступая на съезде перед голосованием, Крамп-Карренбауэр отметила, что Христианско-демократический союз должен прочно опираться на фундамент из ценностей, которые в названии партии отражены в первом слове "христианский".

"Христианский крест -"напоминание о смирении и о том, что человек - не венец творения", - говорила она однажды.

Крамп-Карренбауэр - верующая католичка и мать троих детей. Она была против признания однополых браков и поддерживает более строгие правила абортов.

Выступая перед однопартийцами политик также напомнила о своем опыте, который она получила в течение последних 18 лет во главе нескольких министерств федеральной земли Саара, а также на посту ее премьер-министра.

АКК призвала партию поддержать идею создания европейского совета безопасности и европейской армии и призвала вырабатывать идеи, "способные восхищать людей".

Однозначное отношение к Украине и РФ

В вопросах внешней политики Аннегрет Крамп-Карренбауэр не относится к тем, которые "понимают Путина" и осуждает действия Кремля в отношении Украины.

"Крым аннексирован Россией с нарушением международного права - это факт. На востоке Украины Россия поддерживает сепаратистов - это факт, десять тысяч украинских солдат погибли - это факт, половина населения Донбасса вынуждена была бежать - это факт, целые регионы опустошены - это тоже факт", - говорила она.

В одном из выступлений на телевидении АКК поддержала идею ужесточения санкций против России в ответ на действия Москвы в Керченском проливе.

"Необходимо ясно и однозначно дать понять, причем, лучше вместе с США, Азовское море не является внутренней акваторией России и должно оставаться открытым для международного судоходства", - призывала политик.

По ее мнению, санкцией против России мог бы стать запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты Евросоюза и США.

Это предложение вызвало критику немецких социал-демократов, в том числе бывшего министра иностранных дел Зигмара Габриэля, обвинившего Украину в том, что она втягивает Германию в войну с Россией.

Крамп-Карренбауэр говорит, что действия Москвы в Керченском проливе еще больше усилят опасения и негативное отношение целого ряда восточноевропейских стран ЕС к газопроводу Северный поток-, и Германии придется считаться с ростом противодействия этому проекту.

"Сможем ли мы на этом фоне сдержать наше обещание учитывать интересы Украины и других европейских государств", - спрашивает АКК.

Она подчеркнула, что у Евросоюза есть возможность ограничивать будущие объемы российского газа в европейских трубах.

Что будет с самой Меркель

Ангела Меркель после неудачных для ХДС выборов в Баварии и Гессене в конце октября заявила о намерении покинуть пост главы партии, отметив, что останется канцлером до конца парламентского срока - до осени 2021 года.

Крамп-Карренбауэр - выдвиженка самой Меркель, и, по мнению большинства немецких комментаторов, будет лояльна канцлеру, даже возглавив партию.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Меркель / EPA

64-летняя Меркель, первая и единственная женщина на посту канцлера Германии, занимающая его с 2005 года, собирается полностью уйти из политики.

Она не планирует выдвигать свою кандидатуру ни на должность канцлера, ни в депутаты Бундестага. Занимать другие государственные должности политики Меркель также не собирается.

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Источник: korrespondent.net