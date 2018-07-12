ОБСЕ согласовала документ о безопасности журналистов

Совет министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пришел к единодушному согласию относительно важного документа о безопасности журналистов. Об этом заявил министр иностранных дел Италии, действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези во время пресс-конференции в Милане в пятницу, 7 де.абря

Он добавил, что свобода СМИ является очень важной ценностью в организации, и "мы должны ее защищать".

"В течение 27 лет ОБСЕ удалось достичь единодушного согласия относительно важного документа о безопасности журналистов, медиа-плюрализме, физической и персональной безопасности журналистов, которые часто рискуют во время своей деятельности", - сказал Моаверо-Миланези.

Греческие журналисты проводят забастовку

Напомним, в Украине в ноябре зафиксировано шесть случаев физической агрессии в отношении журналистов, большинство инцидентов сопровождалась публичным унижением работников СМИ со стороны радикально настроенных "активистов".

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Источник: korrespondent.net