Индия возьмет в аренду вторую российскую подлодку

В ближайшее время руководство Индии намерено заключить контракт на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщает издание India Today.

По информации издания, эта сделка стоимостью в $3 млрд может стать одним из крупнейших оборонных контрактов с РФ после поставки Индии российских комплексов С-400 стоимостью $5,4 млрд и контракта на поставку двух фрегатов класса Адмирал Григорович стоимостью $1,5 млрд.

В стоимость контракта, кроме аренды субмарины, входят также расходы на ее переоснащение через шесть лет эксплуатации, включая замену реактора, а также оснащение лодки техникой индийского производства.

Индия рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса Щука-Б - Братск или Самара, которые проходят переоснащение на судоремонтном заводе Звездочка в Северодвинске.

Сейчас ВМС Индии уже арендуют российскую подлодку Нерпа проекта 971И Щука-Б, переименованную в Чакру. Лодка взята в аренду на десять лет в 2011 г. Стоимость контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд.

Ранее Минобороны России обнародовало на своем канале в YouTube видеозапись залпового пуска баллистических ракет Булава с подводного крейсера Юрий Долгорукий.

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Источник: korrespondent.net