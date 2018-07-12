Лента RSS
Подписаться на ленту
07 декабря 2018, пятница, 22:13
-3°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,43
07. 12. 2018

Индия возьмет в аренду вторую российскую подлодку

В ближайшее время руководство Индии намерено заключить контракт на аренду второй российской атомной подводной лодки, сообщает издание India Today.

По информации издания, эта сделка стоимостью в $3 млрд может стать одним из крупнейших оборонных контрактов с РФ после поставки Индии российских комплексов С-400 стоимостью $5,4 млрд и контракта на поставку двух фрегатов класса Адмирал Григорович стоимостью $1,5 млрд.

В стоимость контракта, кроме аренды субмарины, входят также расходы на ее переоснащение через шесть лет эксплуатации, включая замену реактора, а также оснащение лодки техникой индийского производства.

Индия рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса Щука-Б - Братск или Самара, которые проходят переоснащение на судоремонтном заводе Звездочка в Северодвинске.

Сейчас ВМС Индии уже арендуют российскую подлодку Нерпа проекта 971И Щука-Б, переименованную в Чакру. Лодка взята в аренду на десять лет в 2011 г. Стоимость контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд.

Ранее Минобороны России обнародовало на своем канале в YouTube видеозапись залпового пуска баллистических ракет Булава с подводного крейсера Юрий Долгорукий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

У меня в жизни сейчас очень трудный период - утро.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Уже совсем скоро наступит Новый год.

Решили ли вы, где будете его проводить?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.